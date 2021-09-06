Помер німецький дипломат, який вів з Єрмаком і Козаком переговори щодо Донбасу

Німецький дипломат Ян Гекер, нещодавно призначений послом у Китаї, помер у Пекіні менше, ніж через два тижні після призначення на дипломатичну посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

54-річний Гекер, радник канцлерки Ангели Меркель із зовнішньої політики, 24 серпня вручив свої вірчі грамоти у МЗС Китаю.

Причини смерті ще не підтверджені.

"З глибоким сумом і тривогою ми дізналися про раптову смерть посла Німеччини в Китаї", - йдеться на сайті міністерства закордонних справ Німеччини.

За словами посольства, Гекер прибув до Китаю 1 серпня, і, як і всі прибулі, був змушений провести час на карантині.

Ян Гекер обійняв посаду зовнішньополітичного радника канцлерки Ангели Меркель у 2017 році.

Зокрема, за його участі відбувалися зустрічі країн "нормандського формату" щодо Донбасу на рівні радників.

У червні 2020 року він проводив переговори щодо Донбасу з главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником офісу президента Андрієм Єрмаком, а також з заступникои голови адміністрації президента Росії Дмитрієм Козаком, який є куратором переговорів по Донбасу в Кремлі.