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Укр / Рус

Умер немецкий дипломат, который вел с Ермаком и Козаком переговоры по Донбассу

Понедельник, 6 сентября 2021, 12:09

Немецкий дипломат Ян Хекер, недавно назначенный послом в Китае, умер в Пекине меньше, чем через две недели после назначения на дипломатическую должность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

54-летний Хекер, советник канцлера Ангелы Меркель по внешней политике, 24 августа вручил свои верительные грамоты в МИД Китая.

Причины смерти еще не подтверждены.

"С глубокой скорбью и тревогой мы узнали о внезапной смерти посла Германии в Китае", - говорится на сайте министерства иностранных дел Германии.

По словам посольства, Хекер прибыл в Китай 1 августа, и, как и все прибывшие, был вынужден провести время на карантине.

Ян Хекер занял должность внешнеполитического советника канцлера Ангелы Меркель в 2017 году.

В частности, при его участии проходили встречи стран "нормандского формата" по Донбасса на уровне советников.

В июне 2020 он проводил переговоры по Донбасса с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем офиса президента Андреем Ермаком, а также с заступникоы главы администрации президента России Дмитрием Козаком, который курирует переговоров по Донбассу в Кремле.

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