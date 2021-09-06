Німецький Bild вийшов з порожньою шпальтою через відмову лідерки "Зелених" від інтерв’ю

Недільний випуск німецького таблоїда Bild вийшов з практично порожньою шпальтою, на якій мало би бути інтерв’ю кандидатки у канцлери від "Зелених" Анналени Бербок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Це ваша шпальта, фрау Бербок!" - такий заголовок має майже порожня сторінка газети.

Внизу написано короткий текст: "Кандидатка від "Зелених" могла б пояснити, як вона хоче урядувати після федеральних виборів, як вона працює, які цінності формують її". Однак, як зазначається, після кількох тижнів вагань Бербок відмовилася від інтерв’ю, оскільки не змогла знайти вільний час.

"Є велика кількість запитів. На жаль, через проблеми з плануванням не всі з них можна реалізувати", – пояснила речниця німецьких "Зелених".

В якості примітки Bild am Sonntag написав внизу сторінки, що Бербок стала першим кандидатом від "Зелених", який не мав часу на інтерв'ю газеті до федеральних виборів. У минулому Йошка Фішер, Ренате Кюнаст, Юрген Тріттін, Катрін Герінг-Екардт та Джем Оздемір дали інтерв’ю виданню.

Зазначається, що це вже не перший випадок такого висловлення протесту у німецькій пресі. У 2019 році газета Thüringer Allgemeine надрукувала майже порожню сторінку після того, як глава місцевої "Альтернативи для Німеччини" Бйоорн Хекке раптово відкликав обіцянку інтерв’ю. Ще в 1817 році перша сторінка Kölnische Zeitung залишилася білою - на знак протесту проти цензури прусської преси.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко взяв участь в агітаційному заході на підтримку Арміна Лашета, кандидата в канцлери Німеччини від блоку Ангели Меркель ХДС/ХСС.