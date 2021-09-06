Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Немецкий Bild вышел c пустой полосой из-за отказа лидера "Зеленых" от интервью

Понедельник, 6 сентября 2021, 14:15

Воскресный выпуск немецкого таблоида Bild вышел c практически пустой полосой, на которой должно было быть интервью кандидата в канцлеры от "Зеленых" Анналены Бербок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Это ваша полоса, фрау Бербок!" - такой заголовок стоит на почти пустой странице газеты.

Внизу короткий текст: "Кандидат от "Зеленых" могла бы объяснить, как она хочет править после федеральных выборов, как она работает, какие ценности формируют ее". Однако, как отмечается, после нескольких недель колебаний Бербок отказалась от интервью, поскольку не смогла найти свободного времени.

"Есть большое количество запросов. К сожалению, из-за проблем с планированием не все из них можно реализовать", - пояснила пресс-секретарь немецких "Зеленых".

В качестве примечания Bild am Sonntag написал внизу страницы, что Бербок стала первым кандидатом от "Зеленых", у которого не было времени на интервью газете до федеральных выборов. В прошлом Йошка Фишер, Ренате Кюнаст, Юрген Триттин, Катрин Геринг-Экардт и Джем Оздемир дали интервью изданию.

Отмечается, что это уже не первый случай такого выражения протеста в немецкой прессе. В 2019 году газета Thüringer Allgemeine напечатала почти пустую страницу после того, как глава местной "Альтернативы для Германии" Бйорн Хекке внезапно отозвал обещание  об интервью. Еще в 1817 году первая страница Kölnische Zeitung осталась белой - в знак протеста против цензуры прусской прессы.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко принял участие в агитационном мероприятии в поддержку Армина Лашета, кандидата в канцлеры Германии от блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua

Статьи

Черногория в огне: как "сербский мир" и друзья России поставили страну на грань раскола

Слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты, резиновые пули и баррикады на улицах исторической столицы – церковная акция поставила Черногорию на грань противостояния (укр.)
6 сентября 2021 — Наталья Ищенко, для Европейской правды

Домашняя работа по экологии: что может вывести отношения с США на новый уровень

Украина выходит на новый уровень партнерства с США. Этим трамплином для нас становятся устойчивое развитие, климатический диалог и энергобезопасность (укр.)
6 сентября 2021 — Леся Василенко, народный депутат Украины

Спецназ и 4 списка на эвакуацию: как Украина спасала своих в Кабуле

Кто из украинцев остался в Кабуле и угрожает им опасность? Зачем украинский спецназ выполнял операцию, от которой отказались вооруженные силы других стран?
3 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда