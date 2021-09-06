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Прокуратура в Італії просить Telegram заблокувати чат антивакцинаторів

Понеділок, 6 вересня 2021, 17:20

Прокурори Турина звернулися до Telegram з проханням заблокувати антивакцинаторський чат "Basta Dittatura" ("Ні Диктатурі").

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa. Першою новину повідомила газета La Stampa.

Чатом користуються групи противників вакцинації від коронавірусу і використання ковід-сертифікатів. У тому числі там публікували особисті номери деяких посадовців та лікарів, до яких вони вороже налаштовані.

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Згідно з повідомленням, компанія ще не відповіла на запит. У прокуратурі допускають наступні юридичні кроки, якщо перший не дасть результату.

В Італії вже були випадки погроз з боку антивакцинаторів на адресу посадовців, лікарів та інших, кого вони вважають своїми ідейними противниками. 

Нещодавно до відомого вірусолога Маттео Бассетті на вулиці підійшов незнайомий чоловік, заявивши, що влада "збирається повбивати нас усіх цими вакцинами, і ми змусимо вас заплатити". Один з учасників протестів проти ковід-сертифікатів напав на оператора La Repubblica, який висвітлював протест у Римі під міністерством освіти. Повідомляється також, що одному вчителю, що висловлювався за використання ковід-сертифікатів, надіслали лист із патроном. 

Читайте також: Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.

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Італія Коронавірус
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