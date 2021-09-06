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Прокуратура в Италии просит Telegram заблокировать чат антивакцинаторов

Понедельник, 6 сентября 2021, 17:20

Прокуроры Турина обратились к Telegram с просьбой заблокировать антивакцинаторский чат "Basta Dittatura" ("Нет диктатуре").

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ansa.

Чатом пользуются группы противников вакцинации от коронавируса и использования ковид-сертификатов. В том числе там публиковали личные номера некоторых чиновников и врачей, к которым они враждебно настроены.

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Согласно сообщению, компания еще не ответила на запрос. В прокуратуре допускают следующие юридические шаги, если первый не даст результата.

В Италии уже были случаи угроз в адрес должностных лиц, врачей и других со стороны антивакцинаторов.

Недавно к известному вирусологу Маттео Бассетти на улице подошел незнакомый мужчина и заявил, что власти "собираются убить нас всех этими вакцинами, и мы заставим вас заплатить". Один из участников протестов против ковид-сертификатов напал на оператора La Repubblica, который освещал протест в Риме под министерством образования. Сообщается также, что одному учителю, который высказывался за использование ковид-сертификатов, прислали письмо с патроном.

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Италия Коронавирус
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