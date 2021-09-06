США відреагували на вирок двом соратникам Тихановської 

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив жорсткі вироки білоруським опозиціонерам Марії Колесниковій та Максиму Знаку.

Відповідну заяву оприлюднили 6 вересня, повідомляє "Європейська правда".

"США засуджують політично вмотивоване і ганебне засудження білоруських опозиційних діячів Марії Колесникової та Максима Знака… На жаль, ці вироки є ще одним доказом того, що режим тотально нехтує правами людини і фундаментальними свободами", - заявив Блінкен.

Він нагадав, що повага до прав і свобод людини, у тому числі права на неупереджений справедливий суд, є частиною міжнародних зобов’язань Білорусі.

"Ми разом з іншими країнами-партнерами підтримуємо прагнення народу Білорусі до деморкатичного, процвітаючого майбутнього у вільній, незалежній країні… Повторюємо наш заклик припинити репресії проти білоруського народу за те, що громадяни реалізовують свої права - як всередині країни, та і за її межами, та закликаємо негайно і безумовно звільнити усіх політв’язнів, у тому числі Колесникову і Знака. Ще раз підкреслюємо заклик до білоруської влади почати справжній діалог з демократичною опозицією і членами громадянського суспільства, що приведе до вільних і чесних виборів з міжнародним спостереженням", - заявив держсекретар США.

Як повідомлялося, колишніх членів виборчого штабу Віктора Бабарики та членів президії Координаційної ради опозиції Марію Колесникову та Максима Знака засудили на 11 і 10 років колонії відповідно. Суд у Мінську оголосив їх винними за трьома статтями Кримінального кодексу: змова з метою захоплення влади; заклик до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництво ним.

ЄС закликав негайно звільнити Колесникову, Знака та решту політв’язнів режиму Лукашенка. Вирок опозиціонерам окремо засудили також низка країн ЄС.

Міністр закордонних справ Британії наголосив, що ув'язнення політичних опонентів тільки посилить статус вигнанця для Лукашенка.

Нагадаємо, 9 серпня США розширили санкції проти білоруського режиму, скоординувавши дії з Канадою та Великою Британією.

В кінці серпня США на вимогу влади Білорусі були змушені скоротити своє диппредставництво в країні.