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Партія прем'єра Чехії лідирує в опитуваннях за місяць до парламентських виборів

Вівторок, 7 вересня 2021, 10:34

Партія ANO прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша лідирує в рейтингах за місяць до парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Якби вибори відбулися цього тижня, партія ANO набрала б 27% голосів виборців. На другому місці опиниться коаліція SPOLU ("Разом") з 21% голосів, на третьому - коаліція Піратської партії і STAN з 20,5% голосів.

Ці три партії лідирують з великим відривом від інших політичних сил. Далі йде рух "Свобода і пряма демократія" (SPD) з 9% і комуністи з 6%.

На даний момент в парламент не потрапляють соціал-демократи (CSSD), що зараз входять до коаліції, і "Зелені", рейтинг яких залишається нижче 5-процентного порогу.

Партія Бабіша виросла на один процентний пункт у порівнянні з липнем. Найбільша підтримка серед людей із середньою освітою і нижче, а також серед людей старше 55 років і жінок.

Парламентські вибори у Чехії відбудуться 8 та 9 жовтня.

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Чехія вибори
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