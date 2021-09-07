Партия премьера Чехии лидирует в опросах за месяц до парламентских выборов

Партия ANO премьер-министра Чехии Андрея Бабиша лидирует в рейтингах за месяц до парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Если бы выборы состоялись на этой неделе, партия ANO набрала бы 27% голосов избирателей. На втором месте окажется коалиция SPOLU ("Вместе") с 21% голосов, на третьем - коалиция Пиратской партии и STAN с 20,5% голосов.

Эти три партии лидируют с большим отрывом от других политических сил. Далее идет движение "Свобода и прямая демократия" (SPD) с 9% и коммунисты с 6%.

На данный момент в парламент не попадают социал-демократы (CSSD), которые сейчас входят в коалицию, и "Зеленые", рейтинг которых остается ниже 5-процентного порога.

Партия Бабиша выросла на один процентный пункт по сравнению с июлем. Наибольшая поддержка - среди людей со средним образованием и ниже, а также среди людей старше 55 лет и женщин.

Парламентские выборы в Чехии состоятся 8 и 9 октября.