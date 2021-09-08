В уряді Франції попередили, що не толеруватимуть погрози лікарям

В уряді Франції відреагували на заяви медиків про погрози з боку противників вакцинації і людей, що вірять у теорії змов, та попередили, що такі дії не будуть толеруватися.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Реакція уряду з’явилась після того, як група медиків і науковців, що стали відомими як борці з дезінформацією про коронавірус, заявили, що останніми місяцями майже щодня отримують образи і погрози смертю - у соцмережах та на особистий номер, і докоряли владі за пасивність.

Гендиректор об’єднання госпіталів Марселя Франсуа Крем'є після останньої акції антивакцинаторів подав заяву до поліції, побачивши на стінах свого будинку написи з погрозами.

Речник уряду Габріель Атталь сказав, що такі дії "не спустять з рук" і до винуватців будуть ставитися з усією суворістю закону. "Щоразу, коли стається щось подібне, починають розслідування, щоб винуватці отримали належне покарання", - сказав він.

Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран під час виступу у парламенті окремо звернувся до вакцинаторів і заявив, що погрози медикам "не пройдуть" та запевнив, що особисто поспілкувався з лікарями і керівниками лікарень, чиї співробітники зіткнулися з такими діями.

Нагадаємо, раніше прокуратура італійського Турина звернулась до Telegram з проханням заблокувати антивакцинаторський чат "Basta Dittatura" ("Ні Диктатурі"), в який у тому числі "зливали" особисті дані посадовців та лікарів, до яких вони вороже налаштовані, і деякі з цих людей зіткнулись з безпосередніми погрозами.

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