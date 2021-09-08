В правительстве Франции предупредили, не потерпят угроз врачам

В правительстве Франции отреагировали на заявления медиков об угрозах со стороны противников вакцинации и людей, которые верят в теории заговора, и предупредили, что такие действия не останутся без внимания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Реакция правительства появилась после того, как группа медиков и ученых, ставших известными как борцы с дезинформацией о коронавирусе, заявили, что в последние месяцы почти ежедневно получают оскорбления и угрозы смертью - в соцсетях и на личный номер, и упрекали власти за пассивность.

Гендиректор объединения госпиталей Марселя Франсуа Кремье после последней акции антивакцинаторов подал заявление в полицию, увидев на стенах своего дома надписи с угрозами.

Преcс-секретарь правительства Габриэль Атталь сказал, что такие действия "не будут спускать с рук" и к виновникам будут относиться по всей строгости закона. "Каждый раз, когда происходит что-то подобное, начинают расследование, чтобы виновники получили должное наказание", - сказал он.

Министр здравоохранения Оливье Веран во время выступления в парламенте отдельно обратился к антивакцинаторам и заявил, что угрозы медикам "не пройдут", и заверил, что лично пообщался с врачами и руководителями больниц, чьи сотрудники столкнулись с такими действиями.

Напомним, ранее прокуратура итальянского Турина обратилась к Telegram с просьбой заблокировать антивакцинаторский чат "Basta Dittatura" ("Нет диктатуре"), в который в том числе сливали личные данные должностных лиц и врачей, к которым антивакцинаторы враждебно настроены, и некоторые из этих людей столкнулись с непосредственными угрозами.

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