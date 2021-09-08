У Данії чоловікові присудили 50 діб арешту за погрози прем’єрці
Середа, 8 вересня 2021, 14:26
У Данії присудили 50 діб арешту чоловікові, який опублікував у своїх акаунтах погрози на адресу прем’єр-міністерки Метте Фредеріксен.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.
52-річний житель Брондбю, передмістя Копенгагена, влаштував онлайн-стрім зі свого мобільного, у якому висловлював погрози прем’єрці. Згодом відео можна було переглянути на його YouTube-каналі.
"Цей вирок демонструє, що вдаватися до погроз - це серйозно, у тому числі якщо це відбувається онлайн", - заявила прокурор Мішель Ліндегард.
У суді чоловік намагався довести, що жартував, але його пояснення не прийняли.
Суд врахував як обтяжуючу обставину те, що погрози адресувалися державному службовцю.
Що спонукало чоловіка погрожувати прем’єрці, не уточнюється.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua