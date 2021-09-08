У Данії чоловікові присудили 50 діб арешту за погрози прем’єрці

У Данії присудили 50 діб арешту чоловікові, який опублікував у своїх акаунтах погрози на адресу прем’єр-міністерки Метте Фредеріксен.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

52-річний житель Брондбю, передмістя Копенгагена, влаштував онлайн-стрім зі свого мобільного, у якому висловлював погрози прем’єрці. Згодом відео можна було переглянути на його YouTube-каналі.

"Цей вирок демонструє, що вдаватися до погроз - це серйозно, у тому числі якщо це відбувається онлайн", - заявила прокурор Мішель Ліндегард.

У суді чоловік намагався довести, що жартував, але його пояснення не прийняли.

Суд врахував як обтяжуючу обставину те, що погрози адресувалися державному службовцю.

Що спонукало чоловіка погрожувати прем’єрці, не уточнюється.





