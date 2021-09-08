Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Данії чоловікові присудили 50 діб арешту за погрози прем’єрці

Середа, 8 вересня 2021, 14:26

У Данії присудили 50 діб арешту чоловікові, який опублікував у своїх акаунтах погрози на адресу прем’єр-міністерки Метте Фредеріксен.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

52-річний житель Брондбю, передмістя Копенгагена, влаштував онлайн-стрім зі свого мобільного, у якому висловлював погрози прем’єрці. Згодом відео можна було переглянути на його YouTube-каналі.

"Цей вирок демонструє, що вдаватися до погроз - це серйозно, у тому числі якщо це відбувається онлайн", - заявила прокурор Мішель Ліндегард. 

У суді чоловік намагався довести, що жартував, але його пояснення не прийняли. 

Суд врахував як обтяжуючу обставину те, що погрози адресувалися державному службовцю.

Що спонукало чоловіка погрожувати прем’єрці, не уточнюється. 



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія
powered by lun.ua

Статті

Варшава під загрозою санкцій: куди заведе конфлікт Польщі та ЄС

Польща та Єврокомісія – за крок до повноцінного конфлікту. Атаки Варшави на судову владу та права ЛГБТ незабаром можуть вилитися у санкції.
8 вересня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Медична євроінтеграція: чи піде ЄС на відкриття ринку для українських ліків

Чи зможе Україна повторити успіх Ізраїлю та укласти з ЄС "промисловий безвіз" щодо ліків?
8 вересня 2021 — Борис Даневич, Американська торговельна палата в Україні

Поворот вліво: як у Німеччині змінився лідер перегонів і які наслідки це матиме

Есдеки несподівано вирвалися на перше місце напередодні виборів до Бундестагу. Що стало секретом їхнього успіху і з ким вони можуть створити коаліцію?
7 вересня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди