В Дании мужчине присудили 50 суток ареста за угрозы премьеру
Среда, 8 сентября 2021, 14:26
В Дании присудили 50 суток ареста мужчине, который опубликовал в своих аккаунтах угрозы в адрес премьер-министра Метте Фредериксен.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.
52-летний житель Брондбю, пригорода Копенгагена, устроил онлайн-стрим со своего мобильного, в котором высказывал угрозы премьеру. Впоследствии видео можно было посмотреть на его YouTube-канале.
"Этот приговор показывает, что прибегать к угрозам - это серьезно, в том числе если это происходит онлайн", - заявила прокурор Мишель Линдегард.
В суде мужчина пытался доказать, что шутил, но его объяснения не приняли.
Суд учел как отягчающее обстоятельство, что угрозы адресовались государственному служащему.
Что побудило мужчину угрожать премьеру, не уточняется.
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