В Дании мужчине присудили 50 суток ареста за угрозы премьеру

В Дании присудили 50 суток ареста мужчине, который опубликовал в своих аккаунтах угрозы в адрес премьер-министра Метте Фредериксен.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

52-летний житель Брондбю, пригорода Копенгагена, устроил онлайн-стрим со своего мобильного, в котором высказывал угрозы премьеру. Впоследствии видео можно было посмотреть на его YouTube-канале.

"Этот приговор показывает, что прибегать к угрозам - это серьезно, в том числе если это происходит онлайн", - заявила прокурор Мишель Линдегард.

В суде мужчина пытался доказать, что шутил, но его объяснения не приняли.

Суд учел как отягчающее обстоятельство, что угрозы адресовались государственному служащему.

Что побудило мужчину угрожать премьеру, не уточняется.