На півдні Іспанії через лісову пожежу евакуювали близько 500 людей

Біля міста Естепона на південно-східному узбережжі Іспанії евакуювали близько 500 людей через лісову пожежу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пожежа почалась ще у середу близько 21:30 за місцевим часом. До боротьби з вогнем залучені 250 пожежників. "Це складна місцевість, з крутими схилами, і гасіння ускладнює сильний західний вітер", - повідомили в регіональному уряді Андалусії.

Pictures of the fire in #Estepona it’s still very much active sadly 😔



The terrace is covered in ash. I really hope everyone is ok. 🙏🏼



The firefighters have been there since 10pm last night. Heroes they really are#sierrabermeja pic.twitter.com/ns4MN9ce1D