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На півдні Іспанії через лісову пожежу евакуювали близько 500 людей

Четвер, 9 вересня 2021, 16:41

Біля міста Естепона на південно-східному узбережжі Іспанії евакуювали близько 500 людей через лісову пожежу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пожежа почалась ще у середу близько 21:30 за місцевим часом. До боротьби з вогнем залучені 250 пожежників. "Це складна місцевість, з крутими схилами, і гасіння ускладнює сильний західний вітер", - повідомили в регіональному уряді Андалусії.

Через пожежу евакуювали жителів трьох населених пунктів та перекрили кілька доріг. У службі цивільного захисту вважають, що для інших районів небезпеки немає. 

Естепона є популярним місцем відпочинку. 

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Нагадаємо, 7 вересня дві пожежі на площі понад 1000 гектарів гасили в регіоні Галісія, на північному заході Іспанії. У той же час, сусідні райони на півночі наводять лад на вулицях після повеней, спричинених потужними зливами.

За серпень місяць від лісових пожеж в Іспанії постраждали понад 74 га території, що більше, ніж в середньому за останні 10 років, але менше, ніж після рекордного 2012 року. 

За даними Міндовкілля Іспанії, сім із десяти найспекотніших років за історію спостережень в країні випали на останнє десятиріччя. 

Як відомо, цього літа від масштабних пожеж потерпали всі середземноморські країни, особливо Греція і Туреччина. 

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Іспанія стихійні лиха
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