На півдні Іспанії через лісову пожежу евакуювали близько 500 людей

Біля міста Естепона на південно-східному узбережжі Іспанії евакуювали близько 500 людей через лісову пожежу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пожежа почалась ще у середу близько 21:30 за місцевим часом. До боротьби з вогнем залучені 250 пожежників. "Це складна місцевість, з крутими схилами, і гасіння ускладнює сильний західний вітер", - повідомили в регіональному уряді Андалусії.

Pictures of the fire in #Estepona it’s still very much active sadly 😔



The terrace is covered in ash. I really hope everyone is ok. 🙏🏼



The firefighters have been there since 10pm last night. Heroes they really are#sierrabermeja pic.twitter.com/ns4MN9ce1D — Stephanie King (@ms_arsenal) September 9, 2021

Через пожежу евакуювали жителів трьох населених пунктів та перекрили кілька доріг. У службі цивільного захисту вважають, що для інших районів небезпеки немає.

Естепона є популярним місцем відпочинку.

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Нагадаємо, 7 вересня дві пожежі на площі понад 1000 гектарів гасили в регіоні Галісія, на північному заході Іспанії. У той же час, сусідні райони на півночі наводять лад на вулицях після повеней, спричинених потужними зливами.

За серпень місяць від лісових пожеж в Іспанії постраждали понад 74 га території, що більше, ніж в середньому за останні 10 років, але менше, ніж після рекордного 2012 року.

За даними Міндовкілля Іспанії, сім із десяти найспекотніших років за історію спостережень в країні випали на останнє десятиріччя.

Як відомо, цього літа від масштабних пожеж потерпали всі середземноморські країни, особливо Греція і Туреччина.

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