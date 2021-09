На юге Испании из-за лесного пожара эвакуировали около 500 человек

Поблизости от города Эстепона на юго-восточном побережье Испании эвакуировали около 500 человек из-за лесного пожара.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пожар начался еще в среду около 21:30 по местному времени. К борьбе с огнем привлечены 250 пожарных. "Это сложная местность, с крутыми склонами, и тушение огня осложняет сильный западный ветер", - сообщили в региональном правительстве Андалусии.

Pictures of the fire in #Estepona it’s still very much active sadly 😔



The terrace is covered in ash. I really hope everyone is ok. 🙏🏼



The firefighters have been there since 10pm last night. Heroes they really are#sierrabermeja pic.twitter.com/ns4MN9ce1D