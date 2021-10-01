Латвія ввела безкоштовний проїзд на низці регіональних маршрутів

Латвія з 1 жовтня скасувала на 15 регіональних маршрутах плату за проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Безкоштовний громадський транспорт почав курсувати на 60 рейсах. Він з’явився в округах Алуксне, Руєна, Смілтене, Стренчі, Валка, Цібла, Лудза, Дагда, Балви, Ругаї, Виляки, Єкабпілс, Яунєлгава, Ерглі і Салдус.

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Пасажири отримуватимуть "нульові" квитки, щоб Автотранспортній дирекції була доступна статистика про затребуваність кожного рейсу.

Вирішуючи, де слід скасувати плату за проїзд, у Латвії керувались декількома критеріями: населення місцевості становить менше чотирьох осіб на квадратний кілометр, частка державних субсидій на утримання маршруту або рейсу становить не менше 85%, кількість рейсів за маршрутом - не більше ніж шість в день, а виручка від продажу квитків не перевищує 15%.

Планується, що безкоштовні маршрути будуть переглядатися не рідше одного разу на рік.

Нагадаємо, Люксембург в 2020 році став першою країною світу з безкоштовним громадським транспортом.

Значна частина автобусних перевезень безкоштовна і в Естонії.

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