Латвия ввела бесплатный проезд на ряде региональных маршрутов

Латвия с 1 октября отменила на 15 региональных маршрутах плату за проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Бесплатный общественный транспорт начал курсировать на 60 рейсах. Он появился в округах Алуксне, Руена, Смилтене, Стренчи, Валка, Цибла, Лудза, Дагда, Балви, Ругаи, Виляки, Екабпилс, Яунелгава, Эргли и Салдус.

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Пассажиры будут получать "нулевые" билеты, чтобы Автотранспортной дирекции была доступна статистика о востребованности каждого рейса.

Решая, где следует отменить плату за проезд, в Латвии руководствовались несколькими критериями: население местности составляет менее четырех человек на квадратный километр, доля государственных субсидий на содержание маршрута или рейса составляет не менее 85%, количество рейсов по маршруту - не более шести в день, а выручка от продажи билетов не превышает 15%.

Планируется, что бесплатные маршруты будут пересматриваться не реже одного раза в год.

Напомним, Люксембург в 2020 году стал первой страной мира с бесплатным общественным транспортом.

Значительная часть автобусных перевозок бесплатна и в Эстонии.

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