Правительство Франции пообещал заморозить цены на газ

Французское правительство заявило, что заморозит цены на газ и снизит налоги на электроэнергию на фоне роста цен на энергоносители.

Об этом объявил премьер-министр Жан Кастекс в четверг вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы заморозим, больше не будет подорожание газа", - сказал Жан Кастекс телеканала TF1.

Ожидается, что в пятницу цена на газ подскочит на 12,6%. Кастекс подтвердил, что такое увеличение действительно произойдет, но пообещал, что это в последний раз.

Премьер-министр отметил, что до конца года ожидается повышение цен на газ еще на 30%, а стоимость электроэнергии, по прогнозам, вырастет на 10-12% с 1 февраля.

Кастекс отметил, что эксперты прогнозируют снижение цен с апреля следующего года. "Нам нужно справиться с трудностями", - сказал он.

По его словам, если ожидаемое снижение не произойдет, правительство "могло бы принять меры по снижению налогов", например, скорректировать ставки НДС.

Что касается тарифов на электроэнергию, Кастекс пообещал внести поправки в будущий бюджет, чтобы снизить налоги на электроэнергию.

Цены на газ в Европе уже несколько недель растут. 29 сентября стоимость октябрьских фьючерсов на газ TTF на бирже Ice Futures достигла $1050 за 1000 кубометров.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Россия манипулирует ценами на газ, чтобы заставить Европейский союз пойти на уступки по энергетической безопасности.