Іспанія просить Італію негайно видати Пучдемона

Іспанія вимагає від Італії "негайної екстрадиції" колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, щоб він постав перед іспанськими судами за звинуваченнями, пов'язаними з незаконним референдумом 2017 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Суддя Пабло Лларена, відповідальний за справу Пучдемона, направив лист до апеляційного суду італійського міста Сассарі, попередивши італійські судові органи про те, що Європейський ордер на арешт Пучдемона залишається чинним.

Суддя відправив лист після того, як іспанських ЗМІ з'явилася інформація, що ордер не має сили в "справі Пучдемона".

В офіційному листі, відправленому представнику Іспанії в Eurojust і переданому італійському судді в Сассарі, Лларена пояснює, що всі кроки, зроблені з моменту видачі першого ордера проти Пучдемона 14 жовтня 2019 року, дійсні і що ордер проти каталонського політика активний.

Основна мета Лларени - підтримати попередні етапи процесу екстрадиції, який почався минулої п'ятниці після арешту Пучдемона на Сардинії.

Нагадаємо, минулого тижня Пучдемона затримали під час відвідування ним італійського острова на підставі європейського ордера на арешт.

Утім, згодом італійський суд постановив, що каталонський політик не зобов'язаний залишатися на острові чи в Італії до з'ясування подальших кроків, пов'язаних із запитом Іспанії на його екстрадицію. Таким чином, Пучдемону дозволили залишити країну.

Суд у місті Сассарі на Сицилії планує 4 жовтня розглянути запит Іспанії щодо екстрадиції політика.