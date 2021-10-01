Испания просит Италию немедленно выдать Пучдемона

Испания требует от Италии "немедленной экстрадиции" бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, чтобы он предстал перед испанскими судами по обвинениям, связанным с незаконным референдумом 2017 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Судья Пабло Лларена, ответственный за дело Пучдемона, направил письмо в апелляционный суд итальянского города Сассари, предупредив итальянские судебные органы о том, что Европейский ордер на арест Пучдемона остается в силе.

Судья отправил письмо после того, как испанских СМИ появилась информация, что ордер не имеет силы в "деле Пучдемона".

В официальном письме, отправленном представителю Испании в Eurojust и переданном итальянскому судье в Сассари, Лларена объясняет, что все шаги, сделанные с момента выдачи первого ордера против Пучдемона 14 октября 2019 года, действительны и ордер против каталонского политика активен.

Основная цель Лларены - поддержать предыдущие этапы процесса экстрадиции, который начался в прошлую пятницу после ареста Пучдемона на Сардинии.

Напомним, на прошлой неделе Пучдемона задержали во время посещения им итальянского острова на основании европейского ордера на арест.

Впрочем, впоследствии итальянский суд постановил, что каталонский политик не обязан оставаться на острове или в Италии до выяснения дальнейших шагов, связанных с запросом Испании на его экстрадицию. Таким образом, Пучдемону позволили покинуть страну.

Суд в городе Сассари на Сицилии планирует 4 октября рассмотреть запрос Испании об экстрадиции политика.