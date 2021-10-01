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Wizz Air в декабре откроет прямой рейс из Киева в Стокгольм

Пятница, 1 октября 2021, 16:36

С 16 декабря венгерский лоукостер Wizz Air начнет выполнять прямые рейсы из Киева в Стокгольм.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.

В пресс-службе компании сообщили, что рейсы будут выполняться дважды в неделю - в четверг и в воскресенье, в аэропорт Стокгольм Скавста.

Рейс существовал раньше - с 2010 года, но затем компания решила его закрыть. В 2019 году этот маршрут закрыл также Ryanair и сейчас прямых рейсов между Украиной и Швецией нет.

Аэропорт Скавста является базой для бюджетных авиаперевозчиков. Он предлагает низкие цены на обслуживание самолетов, но из-за расположения в 100 км от Стокгольма путешественникам нужно учитывать дополнительные расходы на дорогу - около 20 евро в одну сторону.

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