В Угорщині почався другий тур праймеріз опозиції після несподіваної відмови мера Будапешта

Другий тур опозиційних праймеріз розпочався у неділю в Угорщині і триватиме до суботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За право буди єдиним кандидатом від опозиції змагаються віцепрезидентка Європарламенту та представниця Ліберально-демократичної коаліції Клара Добрев і незалежний кандидат Петер Маркі-За.

Єдиний кандидат буде суперником угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана на парламентських виборах 2022 року.

Мер Будапешта Гергей Корачонь, який мав бути третім кандидатом, минулого тижня несподівано оголосив про припинення участі у кампанії. Він також заявив, що на праймеріз підтримає Маркі-Зая.

Корачонь сказав, що він і Маркі-Зай домовились, що в разі обрання останнього на посаду глави уряду, кандидат із правою позицією підтримуватиме також лівоцентристську платформу, сприяючи її реалізації. "Я вважаю, що Петер Маркі-Зай може об'єднати опозицію", - сказав він.

Раніше шість опозиційних партій Угорщини вирішили відмовитися від ідеологічних розбіжностей і узгодити своїх кандидатів на виборах, щоб перемогти партію Орбана "Фідес", яка має більшість у дві третини в парламенті, а сам Орбан очолює уряд з 2010 року.

Нагадаємо, Орбан напередодні заявив, що підвищить заробітну плату медсестрам на 21% з січня і планує підняти мінімальну щомісячну заробітну плату до 200 тисяч форинтів (558 євро) напередодні парламентських виборів наступного року.