В Венгрии начался второй тур праймериз оппозиции после неожиданного отказа мэра Будапешта

Второй тур оппозиционных праймериз начался в воскресенье в Венгрии и продлится до субботы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

За право быть единым кандидатом от оппозиции соревнуются вице-президент Европарламента и представитель Либерально-демократической коалиции Клара Добрев и независимый кандидат Петер Марки-Зай.

Единый кандидат будет соперником венгерского премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах 2022 года.

Мэр Будапешта Гергей Корачонь, который должен быть третьим кандидатом, на прошлой неделе неожиданно объявил о прекращении участия в кампании. Он также заявил, что на праймериз поддержит Марки-Зая.

Корачонь сказал, что он и Марки-Зай договорились, что в случае избрания последнего на пост главы правительства кандидат с правой позицией будет поддерживать также левоцентристскую платформу, способствуя ее реализации. "Я считаю, что Петер Марки-Зай может объединить оппозицию", - сказал он.

Ранее шесть оппозиционных партий Венгрии решили отказаться от идеологических разногласий и согласовать своих кандидатов на выборах, чтобы победить партию Орбана "Фидес", которая имеет большинство в две трети в парламенте, а сам Орбан возглавляет правительство с 2010 года.

Напомним, Орбан накануне заявил, что повысит заработную плату медсестрам на 21% с января и планирует поднять минимальную ежемесячную заработную плату в 200 000 форинтов (558 евро) накануне парламентских выборов следующего года.