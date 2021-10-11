Лікарі розповіли про стан здоров'я президента Чехії після реанімації

Президент Чехії Мілош Земан перебуває в стабільному стані після лікування в реанімації на вихідних.

Про це повідомила в понеділок прессекретар Центрального військового госпіталю в Празі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

77-річний Земан був доставлений в лікарню в неділю і перебував у відділенні інтенсивної терапії через ускладнення, пов'язані з хронічним захворюванням, сказав напередодні директор лікарні.

Головлікар Мирослав Заворал заявив, що у нього не було згоди Земана на розкриття додаткових деталей. Він не сказав, наскільки важким був стан президента.

Президент повинен вести переговори про формування уряду з партіями, які виграли вибори. Однак його перший офіційний крок із призначення нового прем'єр-міністра повинен бути зроблений тільки тоді, коли буде створена нова нижня палата з новим спікером.

Якщо президент недієздатний, його повноваження по формуванню уряду переходять до спікера нижньої палати.

Земан давно страждає невропатією нижніх кінцівок, через яку йому важко пересуватися, і цього року на всіх заходах він був в інвалідному візку. Крім того, він має проблеми зі слухом і низький тиск. В кінці вересня президент понад тиждень перебував у лікарні.

Здоров’я Мілоша Земана останніми тижнями ще більше погіршилося, у зв’язку з чим низку його планів змінювали в останній момент.

Нагадаємо, в суботу у Чехії завершились парламентські вибори. Результати стали сенсаційними, оскільки партія Бабіша, всупереч прогнозам, поступилася блоку Spolu, а комуністи вперше в історії сучасної Чехії не подолали 5% бар’єр і не проходять у парламент.

За цих результатів виборів гарантованою вважають коаліцію ліберальних партій (Spolu, Партія Піратів та STAN), що матимуть 108 голосів у парламенті з 200 місць. Проте формування нового уряду може ускладнити позиція президента Мілоша Земана, який заявив, що хоче доручити формування уряду лідеру партії-переможиці - відтак Андрею Бабішу, оскільки переможець Spolu є політичним блоком.

Детальніше про політичні розклади читайте в статті "Земан йде ва-банк".

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