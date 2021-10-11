Врачи рассказали о состоянии здоровья президента Чехии после реанимации

Президент Чехии Милош Земан находится в стабильном состоянии после лечения в реанимации на выходных.

Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Центрального военного госпиталя в Праге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

77-летний Земан был доставлен в больницу в воскресенье и находился в отделении интенсивной терапии из-за осложнений, связанных с хроническим заболеванием, сказал накануне директор больницы.

Главврач Мирослав Заворал заявил, что у него не было согласия Земана на раскрытие дополнительных деталей. Он не сказал, насколько тяжелым было состояние президента.

Президент должен вести переговоры о формировании правительства с партиями, которые выиграли выборы. Однако его первый официальный шаг по назначению нового премьер-министра должен быть сделан только тогда, когда будет создана новая нижняя палата с новым спикером.

Если президент недееспособен, его полномочия по формированию правительства переходят к спикеру нижней палаты.

Земан давно страдает невропатией нижних конечностей, по которой ему трудно передвигаться, и в этом году на всех мероприятиях он был в инвалидной коляске. Кроме того, он имеет проблемы со слухом и низкого давления. В конце сентября президент больше недели находился в больнице.

Здоровье Милоша Земана в последние недели еще больше ухудшилось, в связи с чем ряд его планов меняли в последний момент.

Напомним, в субботу в Чехии завершились парламентские выборы. Результаты стали сенсационными, поскольку партия Бабиша, вопреки прогнозам, уступила блока Spolu, а коммунисты впервые в истории современной Чехии не преодолели 5% барьер и не проходят в парламент.

При этих результатах выборов гарантированной считают коалицию либеральных партий (Spolu, Партия пиратов и STAN), которые будут иметь 108 голосов в парламенте из 200 мест. Однако формирование нового правительства может усложнить позиция президента Милоша Земана, который заявил, что хочет поручить формирование правительства лидеру партии-победительницы - поэтому Андрею Бабишу, поскольку победитель Spolu является политическим блоком.

Подробнее о политических раскладах читайте в статье "Земан идет ва-банк".

Также советуем к просмотру видео "Пророссийская ли Чехия?", которое объясняет отношение Чехии к нашей стране.