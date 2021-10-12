Партия премьера Чехии сигнализировала о готовности перейти в оппозицию

Чешская правящая партия ANO рассчитывает оказаться в оппозиции после того, как партии-конкуренты получили в совокупности большинство в парламенте по результатам выборов в минувшие выходные.

Об этом заявил во вторник высокопоставленный депутат от ANO Ярослав Фалтинек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Фалтинек сказал журналистам, что его партия не будет пытаться заблокировать передачу власти, сигнализируя о растущем признании в партии того, что у нее нет шансов сформировать новое правительство.

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"Мы можем рассчитывать на 108 мест в оппозиции. Таким образом, мы ожидаем, что мы окажемся в оппозиции", - сказал Фалтинек.

Но он также не стал говорить, откажется ли его партия, которая является крупнейшей фракцией с 72 местами в 200-местном парламенте, от попытки первой сформировать правительство.

"Это вопрос к премьер-министру и президенту", - сказал он в ответ на вопрос по этому поводу.

Действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал во вторник, что президент Земан заявил ему, что как глава крупнейшей партии он получит первый шанс сформировать кабинет - несмотря на то, что столкнется с объединенным оппозиционным большинством в парламенте.

Бабиш встречался с президентом в воскресенье, незадолго до того, как Земана поместили в реанимацию в пражской больнице.

После обнародования результатов выборов Бабиш заявил в субботу, что он попытается провести переговоры с другими партиями и сформировать кабинет, если Земан даст ему на это мандат, что может затянуть процесс передачи власти на несколько месяцев.

77-летний Земан был доставлен в пражскую больницу в воскресенье с неизвестным заболеванием. Он не комментировал дальнейшие шаги после выборов.

Две оппозиционные группы, правоцентристский блок Spolu и центристская Партия пиратов получили в общей сложности 108 мест в нижней палате и заявили, что вместе сформируют правительство и не будут вести коалиционные переговоры с ANO.