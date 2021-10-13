Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Україна отримає від Британії до 21 млн фунтів кредиту для проведення ПЛР-досліджень

Середа, 13 жовтня 2021, 13:42

Кабмін затвердив проєкт постанови, яка дозволяє в рамках державних зовнішніх запозичень залучити до 21 млн фунтів стерлінгів від Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства (UKEF) для закупівлі наборів для проведення 4 мільйонів ПЛР-досліджень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України, пише "Європейська правда".

Контракт на поставку наборів для проведення 4 млн ПЛР-досліджень укладено в рамках чинного меморандуму про взаєморозуміння між Кабміном та Державним секретарем королеви Великої Британії, що діє через UKEF. 

Цим договором визначаються загальні принципи та попередні умови співпраці, спрямованої на реалізацію проєктів, які стосуватимуться британського експорту, зокрема, в таких пріоритетних сферах як оборона та безпека, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я.

Строк користування кредитом  – 4 роки.

Як повідомлялося, Сполучені Штати вже надали Україні приблизно 55 мільйонів доларів допомоги у зв’язку із COVID-19 та передали близько 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

ІДІЛ зближує: навіщо Захід пішов на перші контакти з урядом "Талібану"

США та ЄС вже пішли на перші контакти з новим урядом Афганістану, сформованим рухом "Талібан". Чи означатиме це його швидке міжнародне визнання?
13 жовтня 2021 — Сергій Данилов, для Європейської правди

Вуглецева зброя ЄС: як інструмент СВАМ вдарить по українських експортерах

ЄС має врахувати позиції України при затвердженні механізму вуглецевого корегування імпорту. Проте часу в Києва – обмаль.
13 жовтня 2021 — Назар Бобицький, UBTA

Україна проти РФ: що відбувається на слуханнях у Гаазі щодо полонених моряків

Оксана Золотарьова: "Росія вважає, що може порушувати міжнародне право без будь-яких наслідків. Але Росія помиляється".
12 жовтня 2021 — Європейська правда