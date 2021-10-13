Україна отримає від Британії до 21 млн фунтів кредиту для проведення ПЛР-досліджень

Кабмін затвердив проєкт постанови, яка дозволяє в рамках державних зовнішніх запозичень залучити до 21 млн фунтів стерлінгів від Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства (UKEF) для закупівлі наборів для проведення 4 мільйонів ПЛР-досліджень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України, пише "Європейська правда".

Контракт на поставку наборів для проведення 4 млн ПЛР-досліджень укладено в рамках чинного меморандуму про взаєморозуміння між Кабміном та Державним секретарем королеви Великої Британії, що діє через UKEF.

Цим договором визначаються загальні принципи та попередні умови співпраці, спрямованої на реалізацію проєктів, які стосуватимуться британського експорту, зокрема, в таких пріоритетних сферах як оборона та безпека, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я.

Строк користування кредитом – 4 роки.

Як повідомлялося, Сполучені Штати вже надали Україні приблизно 55 мільйонів доларів допомоги у зв’язку із COVID-19 та передали близько 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу.