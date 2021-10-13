Украина получит от Британии до 21 млн фунтов кредита для проведения ПЦР-исследований

Кабмин утвердил проект постановления, которое позволяет в рамках государственных внешних заимствований привлечь до 21 млн фунтов стерлингов от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства (UKEF) для закупки наборов для проведения 4 миллионов ПЦР-исследований.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, пишет "Европейская правда".

Контракт на поставку наборов для проведения 4 млн ПЦР-исследований заключен в рамках действующего меморандума о взаимопонимании между Кабмином и государственным секретарем королевы Великобритании, что действует через UKEF.

Этим договором определяются общие принципы и предварительные условия сотрудничества, направленного на реализацию проектов, которые будут касаться британского экспорта, в частности в таких приоритетных сферах, как оборона и безопасность, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.

Срок пользования кредитом - 4 года.

Как сообщалось, Соединенные Штаты уже предоставили Украине примерно 55 млн долларов помощи в связи с COVID-19 и передали около 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса.