Мешканця Амстердама затримали за планування нападу на прем’єр-міністра

Поліція Амстердама заарештувала 22-річного чоловіка за підозрою у плануванні нападу на прем'єр-міністра Марка Рютте.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dutch News.

Чоловік розмістив повідомлення у відкритій групі Telegram з проханням до "революціонерів" здійснити його плани.

У грудні 2020 року під фотографією короля з урядом він написав, що "більшість голландців ненавидять цього Рютте".

"Чого б вартувало, щоб їх усіх розстріляти? З автомобіля. Відкрити вікно. Взяти пістолет. Відкрити вогонь" - написав він.

Він також нібито обговорював свої плани з іншими, іноді віч-на-віч, а також говорив про "штурм парламенту" і розстріл Рютте, коли той їде на велосипеді на вулиці.

Його також підозрюють у спробі купити зброю.

Чоловікові висунули звинувачення у розпалюванні тероризму, зборі інформації під час підготовки до скоєння злочину та здійсненні терористичних погроз.

Раніше нідерландські ЗМІ повідомили, що Марку Рютте було надано додаткову охорону через побоювання, що він може стати об’єктом нападу чи викрадення злочинною групою.

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте відомий тим, що їздить на роботу і з роботи велосипедом та гуляє Гаагою без охорони. Однак вбивства громадських діячів, таких як журналіста Пітера Р. де Вріса і юриста Дерка Вірсума, викликали побоювання, що міністри і політики можуть стати мішенями зловмисників.