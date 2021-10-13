Жителя Амстердама задержали за планирование нападения на премьер-министра

Полиция Амстердама арестовала 22-летнего мужчину по подозрению в планировании нападения на премьер-министра Марка Рютте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dutch News.

Мужчина разместил сообщение в открытой группе Telegram с просьбой к "революционерам" осуществить его планы.

В декабре 2020 года под фотографией короля с правительством он написал, что "большинство голландцев ненавидят этого Рютте".

"Чего бы стоило, чтобы их всех расстрелять? Из автомобиля. Открыть окно. Взять пистолет. Открыть огонь "- написал он.

Он также якобы обсуждал свои планы с другими, иногда один на один, а также говорил о "штурме парламента" и расстреле Рютте, когда тот едет на велосипеде на улице.

Его также подозревают в попытке купить оружие.

Мужчине предъявлено обвинение в разжигании терроризма, сборе информации при подготовке к совершению преступления и осуществлении террористических угроз.

Ранее голландские СМИ сообщили, что Марку Рютте было предоставлено дополнительную охрану из-за опасений, что он может стать объектом нападения или похищения преступной группой.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте известен тем, что ездит на работу и с работы на велосипеде и гуляет по Гааге без охраны. Однако убийства общественных деятелей, таких как журналист Питера Р. де Врис и юрист Дерк Вирсум, вызвали опасения, что министры и политики могут стать мишенями злоумышленников.