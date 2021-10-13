У Британії затримали 35 кліматичних активістів, які блокували траси

Поліція у Британії затримала 35 кліматичних активістів ініціативи Insulate Britain, які вчергове заблокували у двох місцях виїзди на М25 - об’їзну трасу агломерації Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Це вже тринадцята подібна акція за останні п’ять тижнів.

О 8:25 ранку поліцію викликали на першу ділянку, де затримали 16 активістів. Згодом в іншому місці затримали ще 19.

Повідомляють про конфлікти між активістами і розлюченими водіями. Деякі виривали в активістів плакати і спробували відтягти їх з дороги, але активісти після того знов поверталися на свої місця.

Дальнобійники у коментарях поскаржилися, що такі акції додатково ускладнюють кризу з постачанням палива на АЗС, від якої Британія потерпає останніми тижнями.

Нещодавно в уряді пригрозили ативістам суворішим покаранням за блокування доріг, у тому числі до 6 місяців тюремного ув'язнення.

Активісти Insulate Britain хочуть, щоб уряд зобов'язався забезпечити утеплення 29 мільйонів будинків, щоб краще заощаджувати енергію і зменшити викиди парникових газів.

В останні тижні вони перекривали дороги, у тому числі до Дувру - одного з найбільши портів країни; приклеювали себе до дороги і обливади фарбою проїжджу частину автомагістралі M25.