В Британии задержали 35 климатических активистов, блокировавших трассы

Полиция в Британии задержала 35 климатических активистов инициативы Insulate Britain, которые в очередной раз заблокировали в двух местах выезды на М25, объездную трассу агломерации Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Это уже тринадцатая подобная акция за последние пять недель.

В 8:25 утра полицию вызвали на первый участок, где задержали 16 активистов. Впоследствии в другом месте задержали еще 19.

Сообщают о конфликтах между активистами и разъяренными водителями. Некоторые вырывали у активистов плакаты и попытались оттянуть их с дороги, но они после того снова возвращались на свои места.

Дальнобойщики в комментариях пожаловались, что такие акции дополнительно усложняют кризис с поставками топлива на АЗС, от которого Британия страдает в последние недели.

Недавно в правительстве пригрозили ативистам суровым наказанием за блокирование дорог, в том числе до 6 месяцев тюремного заключения.

Активисты Insulate Britain хотят, чтобы правительство обязалось обеспечить утепление 29 млн домов, чтобы лучше экономить энергию и уменьшить выбросы парниковых газов.

В последние недели они перекрывали дороги, в том числе к Дувру - одному из крупнейших портов страны; приклеивали себя к дороге и обливали краской проезжую часть автомагистрали M25.