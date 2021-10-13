Потенциальный канцлер Германии Шольц рассчитывает на новое правительство к Рождеству

Кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц считает, что Германия может получить новое правительство к Рождеству.

Об этом Шольц заявил журналистам в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

После нескольких раундов переговоров Шольц выразил уверенность, что ему удастся сформировать правительство с "Зелеными" и Свободной демократической партией к Рождеству.

Читайте также В Германии до конца недели завершат предварительные переговоры о правительственной коалиции

"Переговоры проходят в очень хорошей и конструктивной атмосфере", - сказал Шольц, который сейчас занимает должность министра финансов, в Вашингтоне, где он находится на встрече МВФ.

В Свободной демократической партии ранее заявили, что три партии на этой неделе завершат предварительные переговоры о возможной коалиции.

Напомним, после исторического поражения на парламентских выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.

Ранее лидер партии Армин Лашет сигнализировал о готовности уйти в отставку с поста председателя ХДС.

Что думают крупнейшие немецкие политические партии и их лидеры о важных для Украины вопросах, читайте в статье: Украинский вопрос в немецких выборах: чего ожидать Киеву от новой коалиции