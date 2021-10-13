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Потенциальный канцлер Германии Шольц рассчитывает на новое правительство к Рождеству

Среда, 13 октября 2021, 18:44

Кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц считает, что Германия может получить новое правительство к Рождеству.

Об этом Шольц заявил журналистам в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

После нескольких раундов переговоров Шольц выразил уверенность, что ему удастся сформировать правительство с "Зелеными" и Свободной демократической партией к Рождеству.

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"Переговоры проходят в очень хорошей и конструктивной атмосфере", - сказал Шольц, который сейчас занимает должность министра финансов, в Вашингтоне, где он находится на встрече МВФ.

В Свободной демократической партии ранее заявили, что три партии на этой неделе завершат предварительные переговоры о возможной коалиции.

Напомним, после исторического поражения на парламентских выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.

Ранее лидер партии Армин Лашет сигнализировал о готовности уйти в отставку с поста председателя ХДС.

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