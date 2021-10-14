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Білорусь запровадила кримінальну відповідальність за підписку на опозиційні Telegram-канали

Четвер, 14 жовтня 2021, 09:04

Білоруські силовики заявили, що за новою постановою "про протидію екстремізму та реабілітації насильства" кримінальна відповідальність загрожує вже за факт підписки на Telegram-канали та чати, оголошені "екстремістськими".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода", про це 13 жовтня повідомило Головне управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Значна частина каналів, визнаних судами в країні екстремістськими, належить опозиції.

Постанову Ради міністрів №575 "Про заходи протидії екстремізму та реабілітації нацизму" схвалили 12 жовтня. 

"У зв’язку з цим Головне управління починає роботу з визнання незареєстрованих груп громадян, що здійснюють екстремістську діяльність, у тому числі в месенджерах і соцмережах, екстремістськими формуваннями. Це означає, що підписники екстремістських Телеграм-каналів і чатів будуть притягуватися до кримінальної відповідальності за статею 361-1 Кримінального кодексу (до 7 років позбавлення волі) як учасники екстремістського формування", - заявило відомство у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, правозахисники визнали політв’язнями у Білорусі вже понад 800 осіб. У вересні Марію Колесникову та Максима Знака, відомих соратників лідерки опозиції Світлани Тихановської, засудили до 11 і 10 років колонії.

У липні 2021 року режим Лукашенка почав ліквідацію десятків громадських організацій та об’єднань різного спрямування, у тому числі білоруського ПЕН-центру, очолюваного нобелівською лауреаткою Світланою Алексієвич, та Білоруської асоціації журналістів. 

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