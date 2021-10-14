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Беларусь ввела уголовную ответственность за подписку на оппозиционные Telegram-каналы

Четверг, 14 октября 2021, 09:04

Белорусские силовики заявили, что согласно новому постановлению "о противодействии экстремизму и реабилитации насилия" уголовная ответственность грозит уже за факт подписки на Telegram-каналы и чаты, объявленные "экстремистскими".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода", об этом 13 октября сообщило Главное управление борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Значительная часть каналов, признанных судами в стране экстремистскими, принадлежит оппозиции.

Постановление Совета министров №575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма" приняли 12 октября.

"В этой связи ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т.ч. в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями. Это означает, что подписчики экстремистских Телеграмм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (до 7 лет лишения свободы), как участники экстремистского формирования", - заявил ведомство в своем Телеграмм-канале.

Напомним, правозащитники признали политзаключенными в Беларуси уже более 800 человек. В сентябре Марию Колесникову и Максима Знака, известных соратников лидера оппозиции Светланы Тихановской, приговорили к 11 и 10 годам колонии.

В июле 2021 режим Лукашенко начал ликвидацию десятков общественных организаций и объединений различной направленности, в том числе белорусского ПЕН-центра, возглавляемого нобелевской лауреаткой Светланой Алексиевич, и Белорусской ассоциации журналистов.

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