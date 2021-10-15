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Поліція Норвегії розглядає як теракт вбивство з лука 5 людей

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 08:24

Норвезька поліція розглядає вбивство п'ятьох людей, яке скоїв озброєний луком і стрілами чоловік у місті Конгсберг, як терористичний акт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Наразі 37-річного громадянина Данії підозрюють у нападі на багатьох людей з використанням кількох різновидів зброї, в тому числі лука та стріл.

Поліція з'ясовує, чи міг напад спровокувати інших жителів країни вдатися до подібних актів насильства. Поки що жодних вказівок на це немає, зазначили в поліції.

Розслідування інциденту триває, чоловік раніше уже перебував у полі зору поліції. Вони припускають, що підозрюваний в нападі особливо радикалізувався після того, яке нещодавно прийняв іслам.

Затриманий, який виявився місцевим жителем, перебуває під вартою і дає свідчення. За інформацією його адвоката, чоловік готовий до співпраці зі слідством. У прокуратурі заявили, що підозрюваний зізнався в скоєному.

Нагадаємо, 13 жовтня близько 6 вечора до поліції надійшли повідомлення про чоловіка, що ходить у центральній частині міста з луком і стрілами. Невдовзі його затримали. До того часу він встиг вбити п’ятьох і поранити двох людей, у тому числі поліцейського, який на момент інциденту не був на службі. 

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Норвегія тероризм кримінал
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