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Полиция Норвегии рассматривает как теракт убийство из лука 5 человек

Пятница, 15 октября 2021, 08:24

Норвежская полиция рассматривает убийство пяти людей, которое совершил вооруженный луком и стрелами человек в городе Конгсберг, как террористический акт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

37-летнего гражданина Дании подозревают в нападении на многих людей с использованием нескольких разновидностей оружия, в том числе лука и стрел.

Полиция выясняет, или могло нападение спровоцировать других жителей страны прибегнуть к подобным актам насилия. Пока что никаких указаний на это нет, отметили в полиции.

Расследование инцидента продолжается, мужчина раньше уже находился в поле зрения полиции. Они допускают, что подозреваемый в нападении особенно радикализировался после того, как недавно принял ислам.

Задержанный, оказавшийся местным жителем, находится под стражей и дает показания. По информации его адвоката, мужчина готов к сотрудничеству со следствием. В прокуратуре заявили, что подозреваемый сознался в содеянном.

Напомним, 13 октября около 6 вечера в полицию поступили сообщения о мужчине, который ходит в центральной части города с луком и стрелами. Его задержали мене чем через час. К тому времени он успел убить пятерых и ранить двух человек, в том числе полицейского, который на момент инцидента не был на службе.

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Норвегия терроризм криминал
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