Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня відвідає Велику Британію з офіційним візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Лондоні Вадим Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Дім".

"Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з главою держави. В кінці цього місяця", - сказав Пристайко.

Посол додав, що пізніше буде засідання стратегічного діалогу в межах виконання річних домовленостей. "Я сподіваюся, що міністри закордонних справ України та Британії вже через місяць зможуть переглянути, що було зроблено за рік, і направити зусилля на майбутнє", - додав він.

Нагадаємо, Велика Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні два мінних тральщики Ramsey та Blyth, які британський флот вивів з експлуатації.

У червні Україна та Британія підписали меморандум, який передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів.

У жовтні 2020 року у Британії в присутності президента Зеленського підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Про спільне виробництво кораблів ЄвроПравда детально писала у статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС".

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