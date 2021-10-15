Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленський наприкінці жовтня відвідає Велику Британію

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 09:24

Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня відвідає Велику Британію з офіційним візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Лондоні Вадим Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Дім".

"Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з главою держави. В кінці цього місяця", - сказав Пристайко.

Посол додав, що пізніше буде засідання стратегічного діалогу в межах виконання річних домовленостей. "Я сподіваюся, що міністри закордонних справ України та Британії вже через місяць зможуть переглянути, що було зроблено за рік, і направити зусилля на майбутнє", - додав він.

Нагадаємо, Велика Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні два мінних тральщики Ramsey та Blyth, які британський флот вивів з експлуатації.

У червні Україна та Британія підписали меморандум, який передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів.

У жовтні 2020 року у Британії в присутності президента Зеленського підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Про спільне виробництво кораблів ЄвроПравда детально писала у статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС".

Також читайте - Морський захист від РФ: чому угода про британські ракетні катери така важлива для України

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Зеленський
powered by lun.ua

Статті

Арешт у прямому ефірі: куди заведе Молдову нове протистояння

Після тривалого затишшя до Кишинева знову повернулися гучні протести. Арешт генпрокурора дав можливість проросійській опозиції піти у контрнаступ.
15 жовтня 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Не тільки "відкрите небо": 12 важливих домовленостей саміту Україна-ЄС

Можна говорити про зміну ставлення до Угоди про асоціацію з боку ЄС. Щодо оновлення УА є кілька новин, і всі вони позитивні...
13 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

ІДІЛ зближує: навіщо Захід пішов на перші контакти з урядом "Талібану"

США та ЄС вже пішли на перші контакти з новим урядом Афганістану, сформованим рухом "Талібан". Чи означатиме це його швидке міжнародне визнання?
13 жовтня 2021 — Сергій Данилов, для Європейської правди