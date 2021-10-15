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Укр / Рус

Зеленский в конце октября посетит Великобританию

Пятница, 15 октября 2021, 09:24

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетит Великую Британию с официальным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканала "Дом".

"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с главой государства. В конце этого месяца", - сказал Пристайко.

Посол добавил, что позже будет заседание стратегического диалога в пределах выполнения годовых договоренностей.

"Я надеюсь, что министры иностранных дел Украины и Британии уже через месяц смогут пересмотреть, что было сделано за год, и направить усилие на будущее", - сказал он.

Напомним, Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине два минных тральщика Ramsey и Blyth, которые британский флот вывел из эксплуатации.

В июне Украина и Великобритания подписали меморандум, предусматривающий совместное проектирование и строительство военных кораблей.

В октябре 2020 года в Великобритании в присутствии президента Зеленского подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

О совместном производстве кораблей ЕвроПравда подробно писала в статье "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС".

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Великобритания Зеленский
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