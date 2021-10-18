В Варшаве прошла акция солидарности с мигрантами на границе

В центре Варшавы в воскресенье 17 октября прошла акция солидарности с нелегальными мигрантами, которые пытаются попасть в Польшу через Беларусь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Акцию организовали около 30 феминистских групп, шествие началось около 14-00 от кругового перекрестка Шарля де Голля. На ней можно было видеть лозунги "Остановите пытки на границе", "Принимать мигрантов, разворачивать расистов", "Ваше достоинство?".

"Эта акция - площадка для тех, кто не согласен с пытками, депортациями и скандальными действиями польских властей в отношении людей, ищущих убежища в Польше, которые испытывают злость, отчаяние, беспомощность и унижения", - написали организаторы в соцсетях.

На акции представители феминистских инициатив в своих речах критиковали введение чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах, некоторые заявили, что Польша своими действиями "обрекает мигрантов на смерть".

Среди спикеров была в том числе депутат Европарламента Янина Охойская, она призвала "уважать международное и национальное законодательство и собственные процедуры".

"Любой, кто хочет подать заявку на получение международной защиты, должны быть помещены в центры и их заявки должны быть рассмотрены", - заявила она.

Демонстрация прошла мимо Сейма и закончилась в 16:20 возле станции Centrum. Ни о каких инцидентах во время акции не сообщается.

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Как сообщалось, польский парламент утвердил план строительства стены на границе с Беларусью стоимостью 1,6-млрд злотых - 350 млн евро.

По данным Пограничной службы Польши, с начала октября зафиксировано более 6000 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 000.

С 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах введено чрезвычайное положение. 1 октября его продлили еще на 60 дней.