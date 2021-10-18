Зеленский обещает передать "Венецианке" финальную версию "антиолигархического" закона

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал передать на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона о деолигархизацию в финальной редакции, с подписью президента.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое заявление он сделал в комментарии телеканалу ICTV.

Зеленский раскритиковал передачу Венецианской комиссии проекта не в его окончательном виде.

"Я понимаю, что бывший спикер очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты Верховной Рады Украины не голосовали второго чтения. Это был политический шаг, считаю, что мелкий и ошибочный. Тем не менее, потому я и позвонил господину Букиккио, я ему сказал: "Я вам обещаю, мы отправим законопроект, который будет подписан президентом Украины", - сказал Владимир Зеленский.

"Он был, мне кажется, достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. То есть это не совсем понятный документ, это не окончательный закон. Мало того, что он не проголосован был и не прошел второе чтение, он был не подписан президентом Украины. То есть, он хотел бы (и это его прямая речь) увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины, и тогда мы с вами получим от них выводы", - отметил Зеленский.

Напомним, в конце сентября "Венецийка" попросила у Зеленского текст "антиолигархического" закона для составления заключения.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.

Олигарх - лицо, имеющее значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни. Олигархами будут называть лиц, ответственных менее 3 прописанным в законе критериям: