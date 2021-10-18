Данія продовжить прикордонний контроль до травня 2022 року

Данія продовжить тимчасовий контроль на кордоні, запроваджений у 2016 році, і в наступному році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Прикордонний контроль триватиме щонайменше до 11 травня наступного року. Відповідно до листа, підписаного міністром юстиції Ніком Геккерупом, уряд Данії повідомив ЄС про це рішення минулого тижня.

Уряд посилається на загрозу ісламістського тероризму та організованої злочинності в якості обґрунтування збереження контролю.

"Постійна та значна загроза для нашого громадського порядку та внутрішньої безпеки, спричинена войовничими ісламістами та організованими злочинцями, які можуть зловживати вільним пересуванням у межах Шенгенської зони, продовжує викликати велике занепокоєння уряду Данії", - йдеться у листі.

Це обгрунтування наводилося і в попередніх випадках, коли йшлося про продовження контролю.

Вперше запроваджений у січні 2016 року у відповідь на європейську кризу біженців наприкінці 2015 року, контроль залишається в силі з того часу.

Контроль на кордонах, вжитий як запобігання поширенню Covid-19, припиниться 25 жовтня. Таким чином, весь прикордонний контроль після цієї дати буде пов'язаний з безпекою.

Країнам ЄС, які є учасниками Шенгенської угоди, подібно до Данії, дозволяється запроваджувати прикордонний контроль, якщо він вважається необхідним для внутрішньої безпеки.