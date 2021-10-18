Дания продолжит пограничный контроль до мая 2022 года

Дания продолжит временный контроль на границе, введенный в 2016 году, и в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Пограничный контроль продлится минимум до 11 мая следующего года. Согласно письму, подписанному министром юстиции Ником Геккерупом, правительство Дании сообщило ЕС об этом решении на прошлой неделе.

Правительство ссылается на угрозу исламистского терроризма и организованной преступности в качестве обоснования сохранения контроля.

"Постоянная и значительная угроза для нашего общественного порядка и внутренней безопасности, вызванная воинственными исламистами и организованными преступниками, которые могут злоупотреблять свободным передвижением в пределах Шенгенской зоны, продолжает вызывать большую обеспокоенность правительства Дании", - говорится в письме.

Это обоснование приводилось и в предыдущих случаях, когда речь шла о продлении контроля.

Впервые введенный в январе 2016 года на ответ на европейский кризис беженцев в конце 2015 года, контроль остается в силе с того времени.

Контроль на границах, принятый как предотвращение распространения Covid-19, прекратится 25 октября. Таким образом, весь пограничный контроль после этой даты будет связан с безопасностью.

Странам ЕС, которые являются участниками Шенгенского соглашения, подобно Дании, разрешается вводить пограничный контроль, если он считается необходимым для внутренней безопасности.