Італійці за добу завантажили ковід-сертифікати рекордні 1 млн разів

У понеділок 18 жовтня італійці завантажили "зелену перепустку", італійську версію ковід-сертифікату, понад мільйон разів, встановивши новий добовий рекорд.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA, наводячи дані з урядового порталу.

Ковід-сертифікати завантажили 1 049 384 разів. Абсолютну більшість з цих завантажень склали сертифікати, що посвідчують негативний тест - 914 тисяч, і ще 130 тисяч - що посвідчують щеплення від коронавірусу.

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Також 18 жовтня стало першим днем, коли в Італії зробили більше щеплень підсилюючою третьою дозою вакцини, аніж першою дозою - понад 49,6 тисяч, порівняно з 44,3 тисячами.

Нагадаємо, з 15 жовтня в Італії набула чинності вимога ковід-сертифікату, що посвідчує вакцинацію, негативний тест або перенесену хворобу в попередні 6 місяців, для допуску на робоче місце, незалежно від професії.

На цей час в країні повністю вакциновані близько 85% населення віком від 12 років.