Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Итальянцы за сутки загрузили ковид-сертификаты рекордные 1 млн раз

Вторник, 19 октября 2021, 13:55

В понедельник, 18 октября, итальянцы скачали "зеленый пропуск", итальянскую версию ковид-сертификата, более миллиона раз, установив новый суточный рекорд.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA, приводя данные из правительственного портала.

Ковид-сертификаты загрузили 1 049 384 раза. Абсолютное большинство из них составили сертификаты, удостоверяющие отрицательный тест - 914 тысяч, и еще 130 тысяч - удостоверяющие прививку от коронавируса.

Читайте также
В Италии в порту Триеста водометами и газом разогнали противников "ковид-паспортов"

Также 18 октября стало первым днем, когда в Италии сделали больше прививок усиливающей третьей дозой вакцины, чем первой дозой - более 49,6 тысяч, по сравнению с 44,3 тысячами.

Напомним, с 15 октября в Италии вступило в силу требование ковид-сертификата, удостоверяющего вакцинацию, отрицательный тест или перенесенную болезнь в предыдущие 6 месяцев, для допуска на рабочее место, независимо от профессии.

В настоящее время в стране полностью вакцинированы около 85% населения в возрасте от 12 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия Карантин Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

От прорывов к откатам: что происходит с выполнением Соглашения об ассоциации

Более четверти обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, Украина выполнила полностью. Однако по еще одной четверти задач работа даже не начиналась (укр.).
19 октября 2021 — Любовь Акуленко, Украинский центр европейской политики

Секреты "открытого неба": что изменит и чем грозит авиационное соглашение с ЕС

Каких изменений ждать в авиасообщении Украины с ЕС? Какие риски несет "открытое небо" для украинской авиации?
19 октября 2021 — Андрей Гук, для Европейской правды

Парк антикоррупционного периода: чего достигли НАПК, НАБУ, САП и другие

Антикоррупционные органы снова в центре внимания как международников (им Зеленский обещал завершить конкурс на главу САП), так и политиков. Но каковы реальные результаты их работы?
19 октября 2021 — Европейская правда