Итальянцы за сутки загрузили ковид-сертификаты рекордные 1 млн раз

В понедельник, 18 октября, итальянцы скачали "зеленый пропуск", итальянскую версию ковид-сертификата, более миллиона раз, установив новый суточный рекорд.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA, приводя данные из правительственного портала.

Ковид-сертификаты загрузили 1 049 384 раза. Абсолютное большинство из них составили сертификаты, удостоверяющие отрицательный тест - 914 тысяч, и еще 130 тысяч - удостоверяющие прививку от коронавируса.

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Также 18 октября стало первым днем, когда в Италии сделали больше прививок усиливающей третьей дозой вакцины, чем первой дозой - более 49,6 тысяч, по сравнению с 44,3 тысячами.

Напомним, с 15 октября в Италии вступило в силу требование ковид-сертификата, удостоверяющего вакцинацию, отрицательный тест или перенесенную болезнь в предыдущие 6 месяцев, для допуска на рабочее место, независимо от профессии.

В настоящее время в стране полностью вакцинированы около 85% населения в возрасте от 12 лет.