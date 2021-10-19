В Литве хотят санкций против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Минск

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил ввести санкции для авиакомпаний, которые доставляют в Минск мигрантов из третьих стран, - запретить этим авиакомпаниям летать в воздушном пространстве ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По словам Ландсбергиса, на встрече с министрами других стран ЕС активно обсуждался вопрос нелегальной миграции.

"Кризис на границе Литвы, Латвии и Польши никуда не исчез. Честно говоря, мы видим сигналы об ухудшении положения. Ухудшаются и климатические условия", - сказал министр.

Он напомнил, что глава МВД Агне Билотайте уже обратилась в ведомства ЕС в связи с поправками в законы о финансировании границы, но, по словам Ландсбергиса, есть и политические пути решения проблемы.

"Один из них - остановка полетов. Иракские авиалинии удалось убедить не летать в Минск, то же самое было сделано с иорданскими, но каждую неделю появляются новые полеты. Мы следим за продажами билетов, видим, что продажи идут. Бегать за каждой авиакомпанией сложно , это отнимает много времени ", - сказал глава МИД.

"Поэтому мое предложение: авиакомпании, которые летают в Минск, не могут летать в ЕС. Такая широкая санкция. Большая часть авиакомпаний летает в Минск из разных городов Ближнего Востока, но самолеты этих авиакомпаний летают и в ЕС", - отметил Ландсбергис.

"Мы заручились поддержкой, в первую очередь со стороны тех стран, которые сталкиваются с проблемами нелегальной миграции - Греция и другие южные страны, но главной, конечно, была поддержка Германии", - добавил он.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов ввести санкции в отношении белорусского национального перевозчика "Белавиа" из-за наплыва мигрантов.