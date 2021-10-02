Экзит-пол в Грузии: партия Саакашвили не набрала голосов, чтобы требовать перевыборов

Три опроса о голосовании на местных выборах в Грузии, проведенных на выходе с избирательных участков, показали разные результаты, но по данным реалистичного из них, грузинские власти сохранила популярность.

Об этом свидетельствуют данные опросов, проанализированные "Европейской правдой".

По данным масштабного экзит-пола, проведенного американской компанией Edison Research, партия власти "Грузинская мечта" получает 46%, партия соратников Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" - 33%. Опрос проводился на всей территории Грузии, в нем приняло участие 14660 респондентов. Данные собраны на 18:00 и могут быть уточнены.

Показатель 46% является вполне приемлемым для действующей власти.

По договоренности, которая была заключена ранее между властью и оппозицией при посредничестве ЕС, в случае падения рейтингов на местных выборах ниже 43% власть должна была согласиться на проведение досрочных парламентских выборов. Если подсчет ЦИК покажет результат, близкий к 46%, власть получит основания отвергать этот вариант.

Оппозиция, впрочем, заранее обвинила власти в фальсификации и представила свой экзит-пол, который позиционирует как альтернативу Edison Research. Согласно исследованию, которое провела французская компания IPSOS по заказу оппозиционного телеканала Mtavari, партия власти набрала лишь 38,6%, соратники Саакашвили - 33%. Впрочем, сообщение об этом опросе признает, что оно учитывает только избирателей Тбилиси, а не всей страны.

Провластный телеканал Imedi также представил свой опрос, проведенный по всей стране грузинской компанией Gorbi. За ним партия власти якобы получила 47,6%, партия Саакашвили - лишь 27,1%.

Как известно, накануне выборов Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку. Полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили.

Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

Подробнее о грузинский кризис читайте в статье Грузия на краю пропасти: какие последствия будет иметь возвращение Саакашвили.