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У Чехії розглянуть використання ковід-сертифіката у ресторанах

Середа, 20 жовтня 2021, 08:23

У Чехії уряд розгляне пропозицію про вимогу у ресторані ковід-сертифікату, що посвідчує вакцинацію від коронавірусу, негативний тест або перенесену хворобу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Такі рішення планує запропонувати міністр охорони здоров’я Адам Войтех на позачерговому засіданні уряду 20 жовтня. За його словами, цю ідею вже обговорили з представниками галузі.

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Крім того, планується повернути вимогу маски на робочих місцях та у школах.

Також МОЗ запропонує припинити оплачувати тестування на коронавірус, крім деяких винятків.

Днями Чехія зареєструвала найвищий приріст заражень коронавірусом з кінця квітня цього року.

19 жовтня про найбільший з травня приріст заражень повідомили також у Польщі.

Тривалий час у країнах Центрально-Східної Європи зберігалися відносно низькі показники заражень, тоді як в низці інших країн чергова хвиля епідемії почалась ще влітку. Проте останніми тижнями і там крива захворюваності пішла вгору.

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Чехія Коронавірус
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