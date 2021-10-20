В Чехии предлагають требовать ковид-сертификат в ресторанах

В Чехии правительство, в связи с ухудшением ситуации с Сovid-19, рассмотрит предложение о требовании в ресторане ковид-сертификата, удостоверяющего вакцинацию от коронавируса, отрицательный тест или перенесенную болезнь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Такие решения планирует предложить министр здравоохранения Адам Войтех на внеочередном заседании правительства 20 октября. По его словам, эту идею уже обсудили с представителями отрасли.

Кроме того, планируется вернуть требование маски на рабочих местах и ​​в школах.

Также Минздрав предложит прекратить оплачивать тестирование на коронавирус, кроме некоторых исключений.

На днях Чехия зарегистрировала самый высокий прирост заражений коронавируса с конца апреля этого года.

19 октября о самом с мая приросте заражений сообщили также в Польше.

Долгое время в странах Центрально-Восточной Европы сохранялись относительно низкие показатели заражений, тогда как в ряде других стран очередная волна эпидемии началась еще летом. Однако в последние недели и там кривая заболеваемости пошла вверх.