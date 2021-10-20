Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Італії знизили віковий ценз для голосування на виборах до Сенату

Середа, 20 жовтня 2021, 09:05

Президент Серджо Матарелла 19 жовтня підписав закон, що надає 18-річним громадянам право голосування на виборах до Сенату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Перед цим для голосування необхідно було досягнути 24-річного віку. Тепер віковий ценз такий самий, як і для обрання нижньої палати парламенту.

Читайте також
В Італії сенаторку відсторонили на 10 днів за відмову показати "зелену перепустку" у парламенті

Конституційна реформа торкнеться виборчого права майже 4 млн італійців, яким від 18 до 24 років.

Нове право вперше застосується на наступних парламентських виборах у 2023 році.

Нагадаємо, восени 2020 року майже 70% італійців на референдумі підтримали скорочення кількості депутатів в обох палатах законодавчого органу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія
powered by lun.ua

Статті

Від проривів до відкатів: що відбувається із виконанням Угоди про асоціацію

Понад чверть зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, Україною виконано повністю. Однак щодо ще однієї чверті завдань робота навіть не розпочиналася.
19 жовтня 2021 — Любов Акуленко, Український центр європейської політики

Секрети "відкритого неба": що змінить та чим загрожує авіаційна угода з ЄС

Яких змін варто чекати у авіасполученні України з ЄС? А також: які ризики несе "відкрите небо" для української авіації?
19 жовтня 2021 — Андрій Гук, для Європейської правди

Парк антикорупційного періоду: чого досягли НАЗК, НАБУ, САП та інші

Діяльність антикорупційних органів - знову у центрі уваги як міжнародників (яким Зеленський обіцяв завершити конкурс на главу САП), так і політиків. Але чи є реальні результати їхньої роботи?
19 жовтня 2021 — Європейська правда