В Італії знизили віковий ценз для голосування на виборах до Сенату
Середа, 20 жовтня 2021, 09:05
Президент Серджо Матарелла 19 жовтня підписав закон, що надає 18-річним громадянам право голосування на виборах до Сенату.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Перед цим для голосування необхідно було досягнути 24-річного віку. Тепер віковий ценз такий самий, як і для обрання нижньої палати парламенту.
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Конституційна реформа торкнеться виборчого права майже 4 млн італійців, яким від 18 до 24 років.
Нове право вперше застосується на наступних парламентських виборах у 2023 році.
Нагадаємо, восени 2020 року майже 70% італійців на референдумі підтримали скорочення кількості депутатів в обох палатах законодавчого органу.
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